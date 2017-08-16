СМИ сообщили о взрыве на станции метро в центре Каракаса

На станции метро «Площадь Венесуэлы» в Каракасе произошел взрыв. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Из-за инцидента движение поездов было прервано, пассажиров эвакуировали. В управлении метрополитена сообщили, что «поезд без тяги» вызвал сильные задержки в графике. «Оперативная бригада работает, чтобы восстановить движение», — отмечается в сообщении.

Станция находится недалеко от площади в географическом центре Каракаса. Там располагается множество достопримечательностей, в том числе ботанический сад, небоскребы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде, Центр культуры и искусств, а также университетский городок.