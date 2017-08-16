В Мэриленде предложили снести памятник узаконившему рабство судье

Губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган выступил за снос памятника судье Роджеру Тейни, который узаконил рабство в 1857 году.

«Настало время определить разницу между признанием нашего прошлого и прославлением самых тёмных пятен нашей истории. Учитывая это, я не сомневаюсь в том, что будет правильным убрать статую Тейни с территории Капитолия», — цитирует Хоган The Baltimore Sun.

Отмечается, что данное предложение прозвучало на фоне столкновений ультраправых активистов и их противников в Шарлотсвилле из-за решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли . В связи с разгоревшимися беспорядками власти города даже объявили режим ЧС.