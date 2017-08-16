За киевскими событиями стояли американские и европейские спецслужбы - Пиманов

Президент медиахолдинга «Красная звезда», режиссер и продюсер Алексей Пиманов в эфире передачи «Особая статья» на телеканале «Звезда» высказал точку зрения, что за Майданом стояли спецслужбы США и Европы.

" За спиной всего, что произошло в Киеве, стояли американские и европейские спецслужбы. Нужно разделять тех людей, которые честно приходили на Майдан и хотели лучшего, и тех, которые там работали Кадры же из Одессы не потрясли мировую общественность, мировая общественность их попросту не видела. В США и Европе про события в Одессе показали крохи. Там никто ничего не знает про эти события. И не хочет знать" , — считает Пиманов.

Напомним, в Одессе второго мая 2014 года украинские националисты окружили здание, в котором укрывались сторонники федерализации, и совершили поджог. В тот день погибли 48 человек и свыше двухсот пострадали.