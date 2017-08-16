Диверсанты украинских силовиков попытались продвинуться вглубь " серой зоны" на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, но были вынуждены отступить, шесть из них погибли, сообщили в ночь на среду в оперативным командовании ДНР.



" В 21.00 и 21.10 две диверсионно-разведывательные группы противника, численностью по десять человек каждая, предприняли попытку продвижения вглубь " серой зоны". Они действовали с двух направлений в районе населенного пункта Коминтерново" , — сказал журналистам представитель оперативного командования.



По его словам, ополченцы вынудили противника отступить, открыв по нему огонь из стрелкового оружия.



" Понеся потери в количестве шести человек, украинские диверсанты вынуждены был отступить под прикрытием огня из автоматических гранатомётов и миномётов, который вёлся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины" , — добавили в командовании ДНР.