Сирийская армия подтвердила потерю МиГ-21

Как отмечается в сообщении в официальном Twitter SkyNews Arabia, ведется расследование причины падения самолета.

Ранее сообщалось, что самолет был сбит в восточной части сирийской провинции Сувайда. Пилот катапультировался, ведутся поиски летчика.

Истребитель МиГ-21, выпускавшийся в СССР в 1960-е годы, состоит на вооружении ВВС Сирии. По состоянию на 2016 год на вооружении находилось 79 крылатых машин.