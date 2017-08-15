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Сирийская армия подтвердила потерю МиГ-21
Как отмечается в сообщении в официальном Twitter SkyNews Arabia, ведется расследование причины падения самолета.
Ранее сообщалось, что самолет был сбит в восточной части сирийской провинции Сувайда. Пилот катапультировался, ведутся поиски летчика.
Истребитель МиГ-21, выпускавшийся в СССР в 1960-е годы, состоит на вооружении ВВС Сирии. По состоянию на 2016 год на вооружении находилось 79 крылатых машин.
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