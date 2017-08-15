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InfoSperber: западные СМИ умалчивают о строительстве военно-морской базы в Очакове
«Весь мир следит за Северной Кореей, частично за Венесуэлой, а об Украине уже никто не говорит. Однако это не значит, что там ничего не происходит», — пишет журналист InfoSperber Кристиан Мюллер. 19 июля Военно-морской флот США сообщил о новом сотрудничестве своих элитных войск с элитными войсками Украины. В Очакове, в непосредственной близости к Крыму, несколько дней назад началось строительство новой военно-морской базы. Об этом сообщили на официальном сайте американского Военно-морского флота 7 августа 2017 года.
«Начало строительства на Украине — это большой успех для 1-го мобильного строительного батальона ВМС США (NMCB 1), — заявил ответственный за работы лейтенант Джейсон Макги. — Наша способность усилить меры по обороне Европы имеет стратегическое значение и в конечном счёте усовершенствует оборону и инфраструктуру принимающей страны, укрепит наше сотрудничество и повысит потенциал двусторонних учений». Как пишет Мюллер, СМИ об этом не делали никаких сообщений. К примеру, в архиве швейцарских СМИ нет ни одного упоминания Очакова.
В 1989 году, когда ФРГ вела переговоры с Горбачёвым об объединении Германии, ему пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Сегодня этого никто не отрицает, но указывают на то, что это не было письменно зафиксировано ни в каком договоре. И поэтому расширение состоялось, несмотря на обещания. Чтобы осуществить «смену режима» на Украине, американские политики не постеснялись лично выступить на Майдане перед массами, что также увенчалось успехом. Несмотря на компромиссное предложение Германии, Франции и Польши о новых досрочных выборах, которое было принято и подписано правительством Украины 21 февраля, глава правительства Виктор Янукович был в ту же ночь изгнан из страны. «Однако в понимании западных политиков и западных СМИ это, конечно, не путч и не провокация. Что бы ни произошло, всегда „провоцирует“ Россия. А сейчас Военно-морской флот США празднует „тесное сотрудничество“ с украинскими элитными войсками и строит военно-морскую базу на Чёрном море», — резюмирует автор InfoSperber.
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