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МИД Молдавии опроверг данные о намерении ввести визовый режим с Россией

В МИД Молдавии ответили на сообщения о введении виз с Россией
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«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы доводит до вашего сведения, что появившаяся в прессе информация о намерении молдавских властей ввести визовый режим между Республикой Молдова и Российской Федерацией не соответствует действительности», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что молдавские власти обсуждают возможное введение визового режима для граждан России.
Депутат Верховной рады Украины от президентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз заявила, что настаивает на введении визового режима с Россией.
Член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что реализация проекта по введению визового режима с Россией может привести к ухудшению экономической ситуации внутри страны.
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