Трамп стал объектом насмешек после ошибки в Twitter

Пользователи интернета уличили президента США Дональда Трампа в неграмотности. Он ошибся в написании слова heal (лечиться, исцеляться) и употребил вместо него heel (каблук, пятка).

«Наша великая страна была разделена десятилетиями, но она объединится снова. Иногда разногласия и протесты необходимы, чтобы исцелить общество, и мы исцелимся!», — так должен был звучать твит президента.

Причем Трамп опубликовал твит дважды и оба раза с грамматической ошибкой.

Ошибку президента в Twitter сразу заметили пользователи и принялись подшучивать над ним, заявив, что правописание — это ахиллесова пята (Achilles heel) Трампа.

«Может быть, Трамп мечтает стать сапожником и набивать каблуки», — предположил один из насмешников.

Ранее Трамп опечатался и употребил в своем твите слово covfefe. Над его разгадкой долго бились журналисты и даже подключали к расшифровке психологов.