СМИ: в неудаче Индии на биатлоне виноваты российские танки

Неисправные российские танки Т-90 стали причиной провала индийской команды на Армейских международных играх в России. Материал с таким заявлением вышел в издании Hindustan Times.





Команда начала своё выступление хорошо, однако позднее была дисквалифицирована из-за поломки основного и запасного танков. Боевые машины сломались из-за слетевшего ремня вентилятора и протечки масла соответственно. Оба танка собирались в Индии. Журналисты отмечают, что министерству обороны следует обратить внимание на недостатки российских танков. В рамках модернизации на Т-90 будут установлены новые двигатели, новейшие системами защиты и противодействия, а также новое оружие.

В итоге в финал вышли команды России, Белоруссии, Казахстана (выступали с танком Т-72) и Китая (Тип-96Б). В соревнованиях также приняли участие Венесуэла, Армения, Ангола, Монголия, Иран, Азербайджан, Зимбабве. Соревнования проходили на полигоне в Алабино.