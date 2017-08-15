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Трамп раскритиковал Обаму: о вмешательстве знал, но не хотел сердить Россию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот, как выяснилось, знал о возможных попытках России вмешаться в американские выборы ещё в 2014 году, сообщает Townhall.
Дональд Трамп: «Как стало недавно известно, президент Обама знал о российском вмешательстве три года назад, но не хотел злить Россию! »
Издание объясняет, что Трамп ссылается на статью Politico, в которой говорится, что администрацию Обамы предупреждали о намерениях России «подорвать западные демократии, в том числе и в Соединённых Штатах».
«Между 2014 и 2016 годами администрация Обамы получала множество предупреждений от сотрудников ведомств, отвечающих за национальную безопасность, относительно того, что Кремль активизирует свои разведоперации и создание сетей дезинформации, которые он может использовать, чтобы подорвать политическую систему США», — цитирует Townhall.
Ещё в 2014 году некий «имеющий обширные связи российский источник» заявил: «Вы не представляете, какие это большие сети в Европе… и в США. Россия проникла в медийные организации, лоббистские фирмы, политические партии, правительства и армии во всех этих местах». Конечно, во всех этих предупреждениях не было речи о непосредственной угрозе выборам, но, по мнению многих экспертов, тогда Белый дом слишком быстро отверг возможность потенциального вмешательства Кремля.
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