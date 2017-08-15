Главные события вторника

На Москву идет 30-градусная жара

Воздух в столице на этой неделе может прогреться до 30 градусов, осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Фото: Дуров бросил вызов Путину. У кого круче фото без рубашки



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Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров запустил флэшмоб #PutinShirtlessChallenge. Он предложил россиянам выкладывать фото с обнаженным торсом вслед за президентом России, который поразил всех отличной формой на рыбалке в Южной Сибири.

Россияне экстренно меняют туры в Турцию

Ситуация вокруг сезонного вируса Коксаки в Турции повлияла на спрос на это направление со стороны российских туристов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), аннуляции туров единичны, но туристы, испугавшиеся Коксаки, меняют Турцию на другие направления — прежде всего, Тунис и Кипр.

Россия нашла способ отомстить США за санкции

Россия решила занять нейтральную позицию в конфликте США и КНДР, чтобы «отомстить» Штатам за санкции. Об этом сообщает Le Figaro.

В Киеве открыли памятник в виде вонзенного в карту России меча

В Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Видео открытия мемориала публикует RT.

Опубликовано видео задержания диверсанта СБУ в Крыму

ФСБ России сняла на видео задержания человека, который, по данным спецслужбы, является украинским диверсантом.

" Первый канал" отказывается от передачи " Пока все дома"

скриншот видео

Первый канал отказывается от передачи «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым. Съёмки новых выпусков программы прекращены. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



" Уже жалко просто": сосед Мары Багдасарян рассказал о ее жизни в Твери



Мужчина, живущий по соседству с «гонщицей» Марой Багдасарян в Твери, рассказал, что он ее часто видит, и девушка «постоянно где-то чем-то занята». Об этом сообщает РЕН ТВ.



Россия подарила Казахстану озеро

После демаркации границы часть водоема оказалось на территории Казахстана, и теперь граница пролегает по восточному берегу озера, рассказал агентству представитель регионального Пограничного управления ФСБ.