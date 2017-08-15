Казахстан отрицает передачу всего озера Сладкое



Казахстан не получал от России озеро Сладкое в Новосибирской области. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков . Его слова передаёт Tengrinews.

«Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан», — заявил Жайнаков.

