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Казахстан отрицает передачу всего озера Сладкое
Казахстан не получал от России озеро Сладкое в Новосибирской области. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков. Его слова передаёт Tengrinews.
«Говорить о том, что Россия «подарила» озеро Казахстану, некорректно, поскольку часть озера изначально находится на территории Республики Казахстан», — заявил Жайнаков.
Жайнаков добавил, что делимитация российско-казахстанской границы произошла 18 января 2005 года. Представитель МИД Казахстана отметил, что «никакого обмена на этом участке не было».
15 августа в региональном Пограничном управлении ФСБ заявили о передаче озера Сладкое Казахстану. Ранее водоём был разделён в соотношении 70 на 30 в пользу Казахстана.
15 августа в региональном Пограничном управлении ФСБ заявили о передаче озера Сладкое Казахстану. Ранее водоём был разделён в соотношении 70 на 30 в пользу Казахстана.
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