Жертвами ракетного обстрела одного из кварталов Алеппо стали четыре человека

Боевики обстреляли ракетами квартал Аль-Акрамия в городе Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщил РИА Новости глава местной полиции бригадный генерал Исам Аш-Шилли.

«Нарушив перемирие, вооруженные группировки, которые находятся на западе города Алеппо, обстреляли ракетами жилой квартал Аль-Акрамия, в результате чего погибли четыре человека, включая маленького ребенка, еще девять получили ранения», — сказал Аш-Шилли.

При этом генерал не уточнил, какая именно группировка нарушила режим прекращения огня.

4 мая страны-гаранты прекращения огня в Сирии — Россия, Турция и Иран — подписали меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут действовать в провинции Идлиб — на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — в провинциях Дераа и Кунейтра. В зонах будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.