

New York Times — ежедневная газета, вторая по тиражу в США после Wall Street Journal , одно из самых влиятельных изданий мира. NYT получила более 100 Пулитцеровских премий — больше, чем любая другая газета. Ранее газета со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщила, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии " Южмаш".

" Я считаю, что высокая степень вероятности, что это выступление в прессе может быть инспирировано нашими " друзьями" из России. Поскольку они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны, которая заявляет о своих амбициях в тех проектах (космических — ред.), где мы участвуем" , — сказал Радченко.





Ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею. " Южмаш" также заявил, что не имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР. В свою очередь в IISS заявили, что Эллеман не говорил о передаче технологий " Южмаша" Пхеньяну.