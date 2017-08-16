Экс-глава ВМС Украины заявил о скорой смерти флота страны

Вице-адмирал, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук заявил, что состояние украинского флота является критическим — если на это не обратить внимание, флот перестанет существовать как таковой. «Состояние национального военного флота является критическим. Если на это не обратить внимание, то флот пересечет линию дедлайн и перестанет как таковой существовать», — передает его слова «Радио Свобода»

Гайдук уверен, что на Украине вообще отсутствует государственная морская политика, нет ни морской доктрины, ни стратегии развития, ни госпрограммы кораблестроения. При этом финансирование флота очень низкое — всего 10-12% от потребности.

«В лучшие времена было 32% (от потребности)», — заявил он.

1 июня Гайдук также заявил, что у флагмана ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного» истекает срок эксплуатации в 2018 году — жизненный цикл корабля сократился из-за низкого финансирования.

Гайдук в последнее время часто критикует украинский флот. При этом сам он был уволен со своего поста в апреле прошлого года за «системные недостатки в исполнении обязанностей и низкий авторитет».