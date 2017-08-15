В Швейцарии евреям запретили купаться в бассейне, не приняв душ

В Швейцарии разразился скандал после того, как в одном из отелей появился знак, призывающий постояльцев-евреев принимать душ, прежде чем пользоваться бассейном. Швейцарский отель Paradies Arosa обвинили в антисемитизме после того, как руководство отеля вывесило объявление, требующее от постояльцев-евреев принимать душ, прежде чем пользоваться бассейном, передает Evening Standard. Наши еврейские гости — женщины, мужчины и дети, пожалуйста, примите душ, прежде чем идете плавать и после этого. Если вы нарушите правила, то я буду вынуждена закрыть бассейн для вас, — говорится в объявлении, подписанным менеджером отеля Рут Томанн. Объявление вызвало резкую критику в адрес отеля. Так, министр иностранных дел Израиля Ципи Хотовели назвала данный инцидент уродливым проявлением антисемитизма и призвала к справедливости. Менеджер отеля уже принесла извинения, отметив, что допустила ошибку в выборе слов.