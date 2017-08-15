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Журналист рассказал о заданиях «агента ЦРУ» Саакашвили на Украине
«Агент ЦРУ» Саакашвили помогает Порошенко удержать власть на Украине Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, активно критикующий действующую власть на Украине и лидера страны Петра Порошенко, может делать это по заданию ЦРУ. Об этом в эфире программы Специальный репортаж на телеканале Звезда заявил украинский журналист Юрий Кот. По его мнению, нахождение Саакашвили в оппозиции к украинскому руководству может дать Порошенко возможность ввести военное положение в стране в случае необходимости. Поскольку Саакашвили является абсолютно цэрэушным агентом на Украине, то, безусловно, имеет место быть и такая мысль, что все телодвижения Саакашвили по смене украинского режима, и, возможно даже свержению власти, подчинены одной единственной цели, чтобы Порошенко мог ввести военное положение, и таким образом обезопасить себя от каких-либо выборов, убрать любых конкурентов и еще править бесконечное количество лет, пока украинский народ будет терпеть, — указал журналист. Напомним, в конце июля Государственная миграционная служба Украины сообщила, что Саакашвили лишили украинского гражданства. Основанием для этого называются недостоверные сведение, предоставленные при заполнении документов на получение гражданства Незалежной.
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