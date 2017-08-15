

Знаменитый композитор Раймонда Паулс ответил на нападки из-за русского языка, передает НСН.



" Я не считаю, что должен за что-то оправдываться. Я участвовал в концерте, где мы исполняли несколько песен на русском языке. Еще я передал на русском языке привет от Аллы Пугачевой , поскольку за день до этого встретился с ней в Риге на моем спектакле. Зачем вы обращаете внимание на таких дураков? Ну и что, какой-то больной человек.



Я вообще не обращался с речью, только с поздравительной. Да, мы шутили на сцене, пели популярные песни, несколько из них на русском. Что в этом плохого? У нас и Интарс Бусулис половину программы поет на русском языке, а я играю в русской драме" , — сказал он.

Житель Латвии Эрик Далиба подал жалобу на композитора Раймонда Паулса в Центр государственного языка. Поводом для обращения стала речь музыканта на празднике в честь 840-летия города Лудза — часть ее была произнесена на русском языке.