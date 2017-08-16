Госдеп пообещал «крайне серьезно» отнестись к вопросу связи Украины с ракетами КНДР

Госдепартамент США в курсе сообщений о сообщений о поставках ракетных двигателей из Украины в КНДР, заявила в ходе брифинга официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

«Мы знаем об этих сообщениях. Это вопрос, который мы воспримем крайне серьезно, если это подтвердится», — сказала она журналистам.

14 августа газета The New York Times со ссылкой на доклад экспертов Международного института стратегических исследований сообщила, что удачные испытания межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореей могут быть обусловлены закупками ракетных двигателей украинского завода «Южмаш».

В пресс-службе «Южмаша» опровергли данную информацию, заявив, что предприятие «никогда ранее не имело и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера».