Медики считают, что агрессивность Ким Чен Ына может быть вызвана стероидами



Американские медики предполагают, что лидер КНДР Ким Чен Ын может принимать стероиды, вызывающие агрессивное поведение, сообщает портал Page Six.

" В медицинском сообществе широко обсуждается возможность, что он (Ким Чен Ын) страдает подагрой" , — сообщил журналистам врач Рок Позитано из госпиталя специальной хирургии в Нью-Йорке.



Подагра известна с глубокой древности как " болезнь эпикурейцев и королей" , поскольку одной из ее причин является несбалансированная диета. Для лечения подагры применяются, в частности, стероидные препараты, отметил медик.



" Этот парень может демонстрировать " стероидную ярость" , — отметил Позитано, ссылаясь на известный медикам феномен, который подразумевает связанную с приемом анаболических стероидов раздражительность, агрессивность и вспышки гнева.



Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын " сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".