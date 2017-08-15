Эксперт: фальшивую статью The Guardian о развале России опубликовали российские хакеры



За публикацией фальшивой статьи о планах властей США и Великобритании развалить Россию стоят российские хакеры. Фейковый материал был опубликован на сайте, имитирующем веб-страницу The Guardian . С таким заявлением выступил специалист по европейской безопасности и гибридным войнам Бенам Ниммо. Его слова передаёт издание Express.

«Подражание веб-сайту Guardian выполнено достаточно искусно. Используется поддельный URL-адрес, очень похожий на реальный, есть ссылки на настоящие статьи. Однако в самом тексте есть ошибки, характерные для русскоговорящих», — заявил Ниммо.



Ниммо не берётся утверждать, действовали ли хакеры с санкции Кремля или были независимыми активистами. Эксперт добавил, что заявления, вложенные в прямую речь экс-руководителя британской разведки МИ-6 Джона Скарлетта, согласуются с пропагандистскими тезисами Москвы относительно усилий Запада по развалу России.





«Фейковая» публикация была удалена. В The Guardian заявили, что принимают все необходимые меры по защите своего сайта. Фальшивый материал был выполнен в виде интервью с Джоном Скарлеттом. Во время общения с журналистами бывший глава ведомства якобы заявил, что российские власти не позволили Вашингтону и Лондону реализовать «самый проработанный стратегический план» по развалу России. Вооружённые силы США и Великобритании планировали разместить в Южной Осетии разведывательные базы во время президентского срока Михаила Саакашвили . Однако «война в 2008 году в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего плана на Кавказе».

8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок «Град» территорию Южной Осетии, после чего в наступление пошла армия Грузии. Россия ввела в республику свои вооружённые силы и в течение пяти дней вытеснила с территории Южной Осетии грузинских военнослужащих. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.