CNN: в Северной Каролине начались аресты причастных к разрушению памятника конфедератам



Правоохранительные органы города Дарем (штат Северная Каролина) начали производить аресты причастных к разрушению памятника солдатам армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, арестована 22-летняя женщина. Ей предъявлены обвинения в участии в акции, сопровождающейся нарушением общественного порядка, подстрекательстве других к участию в такой акции, а также в нанесении ущерба имуществу штата.



Как заявил шериф округа Дарем Майк Эндрюс, его помощники разыскивают других причастных к произошедшему. Он добавил, что скоро последуют и другие аресты. " С помощью видео, снятого на месте инцидента, следователи работают над тем, чтобы идентифицировать тех, кто несет ответственность за вандализм и снос статуи" , — отметил шериф. По его словам, он не будет " закрывать глаза на преступное поведение" со стороны участников акций протеста.



Между тем во вторник губернатор Северной Каролины Рой Купер выступил за то, чтобы демонтировать все памятники конфедератам на территории штата. " Мы не можем прославлять войну против Соединенных Штатов Америки, которая велась в защиту рабства, — заявил он. — Эти памятники должны быть снесены".



В понедельник участники акции протеста в Дареме опрокинули памятник солдатам армии Конфедерации, воздвигнутый перед зданием местного муниципалитета в 1924 году. Протестующие выступали против расовой нетерпимости. На видеозаписи, снятой на месте происшествия, видно, как демонстранты, скандируя лозунги против фашизма и расизма, валят статую на землю с помощью канатов.

