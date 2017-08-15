В Киеве допросят первого свидетеля по делу о госизмене Януковича

Юрий Сергеев.

Оболонский районный суд Киева во вторник проведет очередное заседание по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, в ходе которого будет допрошен первый свидетель со стороны обвинения — им станет экс-посол Украины при ООН

Свидетель вне очереди



На четвертый месяц рассмотрения дела Януковича в суде, процесс находится на начальной стадии судебного следствия. На предыдущем заседании суд начал изучение доказательств вины Януковича, представленных государственным обвинением. Изучение доказательств должно продолжиться 17 августа — после гособвинения свои доводы невиновности Януковича представит защита.



При этом назначенное на вторник 14.00 (совпадает с мск) заседание будет посвящено допросу первого свидетеля по делу. Ранее ходатайство о внесении изменений в порядок рассмотрения дела и допросе бывшего посла Украины при ООН Сергеева раньше остальной группы свидетелей (будут давать показания после изучения доказательств в суде) внесли представители гособвинения. По данным прокуроров, Сергеев проживает в США, где преподает в институте и 15 августа короткий период времени будет находиться в Киеве после чего уедет обратно в Америку.



По словам гособвинителей, Сергеев является важным прямым свидетелем по делу, так как присутствовал на заседаниях ООН в 2014 году, когда по версии следствия, в международной организации российская сторона продемонстрировала письмо Януковича, в котором он якобы просил военной помощи у РФ для наведения порядка на Украине.





Как ранее заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко , суть обвинений Януковича по делу о госизмене сводится к тому, что тот, " находясь на территории РФ в марте 2014 года, подписал письмо на имя президента РФ и пригласил его " ввести на Украину оккупационные войска". Ранее экс-президент Украины опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не направлял письма властям РФ с такими призывами. Власти России также заявили, что им не поступало письмо подобного содержания.



Ходатайство о допросе свидетелей намерена заявить и защита Януковича, в ее списке также целый ряд высокопоставленных лиц, среди которых, в частности, президент Украины Петр Порошенко , Турчинов и Яценюк.

Окончательный список лиц, которые будут допрошены, должен утвердить суд после изучения официальных представлений сторон процесса.



Суд без обвиняемого



Дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена на Украине для привлечения к ответственности Януковича и его окружения. Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.



Суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в процессе посредством видеоконференции из российского суда. Суд в своем решении отметил, что Янукович " знает о начале уголовного производства и в данный момент скрывается от суда на территории РФ с целью уклонения от уголовной ответственности".



По словам адвокатов, Янукович хочет лично принимать участие в суде на Украине, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заверяют, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность.



Генпрокуратура Украины неоднократно заявляла, что гарантирует Януковичу безопасность на Украине, и что в случае прибытия в страну экс-президента, он будет задержан и доставлен под конвоем в суд для избрания меры пресечения.



Обвинение ранее уже заявило, что намерено просить в суде высшую меру наказания для Януковича — пожизненное заключение. По словам процессуального руководителя по делу прокурора Виктора Кравченко, это связано с тем, что бывший украинский лидер не признал своей вины.