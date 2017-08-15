В центре Нью-Йорка сотни людей вышли на акцию протеста против политики Трампа

В центре Нью-Йорка сотни протестующих против политики президента США Дональда Трампа вышли к небоскребу Трамп Тауэр, ожидая приезда главы государства, передает РИА «Новости»

"Этот кошмар должен закончиться: режим Трампа и Пенса должен уйти", — написано на плакатах активистов.

Одна из групп-организаторов акции RefuseRacism ("Отрицай расизм") вышла к Трамп Тауэру в знак протеста с тем, что ультраправые смогли организованно выйти на улицы в Шарлоттсвилле. Кроме того, группа осуждает слова Трампа об «огне и ярости» в отношении КНДР. По их мнению, данное высказывание может угрожать миллионам жизней на планете.

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