Вице-президент США испугался угрозы со стороны Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс считает, что Венесуэла представляет собой failed state (несостоявшееся государство), несущее угрозу безопасности его стране. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает Reuters

Он подчеркнул, что нестабильная политическая обстановка в этом государстве угрожает всему Западному полушарию. Президент Трамп дал четко понять, что США не будут стоять в стороне, пока Венесуэла скатывается в диктатуру», — заявил Пенс.

Среди угроз, которые несет в себе осложнение обстановки в Венесуэле, он отметил наркотрафик и нелегальную миграцию.