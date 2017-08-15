Евросоюз настаивает на снижении напряженности на Корейском полуострове



Евросоюз настаивает на деэскалации напряженности на Корейском полуострове и призывает КНДР воздерживаться от провокационных действий, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини



Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР " огнем и яростью" в случае угрозы для США. На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

" Существует острая необходимость деэскалации напряжения в отношении ситуации на Корейском полуострове. Это приоритет для ЕС и для всего международного сообщества. Мы призываем КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут усилить региональную и глобальную напряженность" , — отмечается в коммюнике.



Сообщается, что по результатам заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза по ситуации вокруг КНДР было принято соглашение о том, что " Евросоюз и страны-члены усилят дипломатическую работу, обратившись к Южной Корее, США, Китаю, России, Японии и КНДР, чтобы передать наши сообщения".

