Северокорейские военные получили приказ о готовности нанести удар

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал военным приказ быть готовыми нанести удар в любой момент в случае, если он примет такое решение. Также он заявил, что США для избежания опасного военного конфликта должны сделать правильный выбор.

"США должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", — цитирует высказывание северокорейского лидера РИА Новости

По информации ТАСС, во вторник, 15 августа, Ким Чен Ын обсудил с офицерами Корейской народной армии планы нанесения удара по американской военной базе на острове Гуам в Тихом океане. Глава государства посетил с инспекцией штаб северокорейской армии, где ознакомился с планом ракетной атаки. «Если США продолжат вести себя необдуманно, то мы примем важное решение», — заявил он.

Несмотря на санкции Совета безопасности ООН , КНДР не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников, а на минувшей неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись серией угроз.