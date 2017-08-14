От обстрела ВСУ в Спартаке загорелись жилые дома

В результате массированного обстрела, открытого в понедельник вечером украинскими силовиками по селу Спартак, в населенном пункте, расположенном к северу от Донецка, загорелись жилые дома, сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). По данным источника, обстрел населенного пункта начался около 20.30 и продолжается до сих пор, передает «Донецкое агентство новостей».

«На одной из улиц горят четыре жилых дома. Огонь продолжает распространяться на соседние дворы», — сообщил представитель ведомства.

Ситуация в Донбассе по-прежнему вызывает опасения. Так, в понедельник утром после обстрела ВСУ остался без электричества поселок в ЛНР.