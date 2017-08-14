Трамп подписал указ о расследовании против Китая



США проведёт расследование в отношении Китая. Соответствующее поручение подписал американский президент Дональд Трамп . Об этом сообщает телеканал CNBS.

В ходе расследования выяснится, действительно ли Пекин нарушает права США на интеллектуальную собственность. Заниматься делом будет американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Трамп подчеркнул, что чиновник может пользоваться любыми доступными ему средствами для установления истины. Трамп назвал начало расследования «одним большим шагом».