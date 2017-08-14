Опубликованы кадры десантной операции в Сирии

Опубликованы кадры уникальной операции в Сирии по высадке десанта в тылу боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).

Минобороны

Минобороны

Минобороны

Минобороны

Операция прошла в ночь на 12 августа в провинции Ракка. Десантники высадились в тылу противника, уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. В итоге удалось освободить населенный пункт Эль-Кдер.