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Опубликованы кадры десантной операции в Сирии
Фото: Минобороны
Опубликованы кадры уникальной операции в Сирии по высадке десанта в тылу боевиков ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).
Минобороны
Минобороны
Минобороны
Минобороны
Операция прошла в ночь на 12 августа в провинции Ракка. Десантники высадились в тылу противника, уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. В итоге удалось освободить населенный пункт Эль-Кдер.
Российские вертолеты корректировали огонь сирийской реактивной артиллерии и сами поражали позиции террористов. Уникальные кадры спецоперации — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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