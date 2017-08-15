Опрос: рейтинг популярности Трампа достиг рекордного минимума



Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа обновил свой минимум — деятельность главы государства одобряют лишь 34% американцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, которая ведет исследование на ежедневной основе.

Согласно представленным данным, по состоянию на 13 августа 34% респондентов высказываются в поддержку Трампа, а 61% дает его работе неудовлетворительную оценку. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.



Что касается общей динамики, то 10-11 августа поддержка Трампа сохранялась на уровне в 37%. В целом в августе этот показатель не поднимался выше 38%.



Предыдущий антирекорд был установлен 28 марта — тогда Трампа поддерживали 35% респондентов, против него выступали 59%. Пик популярности Трампа, не считая первой недели его пребывания в Белом доме, пока приходится на 11 марта, когда 45% граждан страны одобряли его деятельность. Обратного мнения придерживались 49%.



Реакция на Шарлотсвилл





Последняя волна критики в адрес Трампа была связана с тем, что он сразу же не осудил действия ультраправых радикалов, в том числе неонацистов, в городе Шарлотсвилл (штат Вирджиния), которые участвовали в проходивших там 12 августа беспорядках. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые стихийно провели в преддверии запланированной акции " Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии южан Роберту Эдварду Ли (1807-1870 гг.) в саду Эмансипации в центре города.

В субботу придерживающийся неонацистских взглядов 20-летний Алекс Филдс — младший, как свидетельствуют видеозаписи с места происшествия, въехал в толпу активистов, выступавших против проходивших в Шарлотсвилле демонстраций ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали. Водителя задержали, позднее ему были предъявлены обвинения в убийстве. В результате действий молодого человека погибла 32-летняя женщина, 19 человек пострадали.



В понедельник американский лидер, на время вернувшись в Белый дом, вновь сделал заявление по этой теме. Расизм он назвал " злом" и подтвердил, что считает " преступниками и головорезами" представителей ультраправой расистской группировки " ку-клукс-клан, а также неонацистов, сторонников идеи превосходства белой расы" и других подобных лиц.