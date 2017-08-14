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Люди воруют, как саранча: экс-президент Украины о ситуации в стране
О проблеме Кравчук заявил в интервью изданию «ГОРДОН».
«Я никогда не думал, что в Украине так масштабно и организованно люди, как саранча, пойдут воровать», — заявил Кравчук.
Также он отметил, что тяжело себе представить, что человек живет только сегодняшним днем.
83-летний Леонид Кравчук в 1990–1991 годах был председателем Верховного Совета (позже — Верховной Рады) Украины, объявившего о независимости государства.
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