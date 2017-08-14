Люди воруют, как саранча: экс-президент Украины о ситуации в стране

О проблеме Кравчук заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

«Я никогда не думал, что в Украине так масштабно и организованно люди, как саранча, пойдут воровать», — заявил Кравчук.



Также он отметил, что тяжело себе представить, что человек живет только сегодняшним днем.