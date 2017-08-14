Тимошенко анонсировала санкции против Киева из-за поставок ракетных двигателей в КНДР

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко полагает, что Киев могут ждать санкции, если информация о поставках в КДНР украинских двигателей подтвердится.

«Если эта информация подтвердится, то Украина может попасть под санкции, а значит — остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это — катастрофа для нашей страны», — написала политик на своей странице в Facebook.

Тимошенко связала сложившуюся ситуацию с политикой действующей власти на Украине.

«Такая ситуация является прямым следствием непрофессионализма и преступности президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана », — добавила депутат, подчеркнув, что нынешнее руководство страны уничтожает Украину.

Ранее The New York Times сообщило, что ракетные двигатели для северокорейских ракет могли быть произведены на украинском заводе. В частности, по мнению экспертов, это могло быть «Производственное объединение " Южный машиностроительный завод" имени А. М. Макарова», расположенное в Днепропетровске.

Глава СНБО Украины Турчинов в свою очередь заявил, что страна не поставляла ракетные двигатели в КНДР, а саму публикацию назвал «антиукраинской кампанией России».