США выслали кубинских дипломатов



Вашингтон выслал из страны двух кубинских дипломатов в связи с тем, что власти Кубы применили к представителям американской дипмиссии «неизвестное оружие звуковой природы». С таким заявлением выступила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт . Об этом сообщает LiveScience.

Нойерт не стала уточнять, какие именно симптомы проявились у пяти американских дипломатов. Представитель ведомства отметила, что расследование «звуковой атаки», произошедшей осенью 2016 года, еще продолжается. Нойерт допустила, что власти Кубы, возможно, не имеют к произошедшему прямого отношения, а стали жертвами провокации третьей стороны. В качестве возможных заказчиков атаки на дипломатов представитель Госдепа назвала Россию. Кубинские дипломаты были высланы из США в мае 2017 года.



Учёный Чарльз Либерман утверждает, что для повреждения слухового аппарата звуковое оружие должно действовать в слышимом диапазоне (от 20 до 20 000 герц). Власти США настаивают, что оружие было «скрытным», значит, речь идёт об инфразвуке. На настоящий момент влияние инфразвука на слуховой аппарат мало изучено. Если существование подобного оружия подтвердится, можно будет утверждать, что страна, стоявшая за организацией этой атаки, технологически опережает на многие годы другие государства в этом аспекте.