Названы наименее миролюбивые страны мираавон

Россия оказалась на 151 месте в Глобальном индексе миролюбия, по итогам прошлогоднего рейтинга наша страна не изменила своего места в рейтинге 163 стран. Ниже России по уровню миролюбия оказались Пакистан (152), Демократическая республика Конго (153), Украина (154). «Обогнали» Россию Северная Корея (150), Нигерия (149) и Ливан (148), говорится на странице индекса.

Самыми миролюбивыми странами по данным рейтинга оказались Исладния (1), Новая Зеландия (2) и Португалия (3). В 2016 году в тройку лидеров входили Исландия, Дания и Австрия.

Наименее миролюбивыми в 2017 году стали Ирак (161), Афганистан (162) и Сирия (163). В 2016 году в тройку «аутсайдеров» входили Ирак, Южный Судан и Сирия.

США по версии составителей индекса оказались на 114 позиции. Годом ранее эта страна занимала 103 строчку.

«Глобальный индекс миролюбия» разрабатывается социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета. Индекс характеризует уровень безопасности проживания в странах.