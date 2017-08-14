Главные события понедельника

Украинцев не смогли заставить говорить на мове



Жители Украины не стали говорить больше на украинском. За 25 лет процент тех, кто перешел на мову, вырос только на пять процентов. Население Украины так и не стало больше говорить на украинском языке, несмотря на проводимую властью политику. Об этом в интервью журналу Новое время заявила социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина

Лукашенко пожаловался на " откаты" в отношениях с Россией



Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию продолжить развитие двустороннего сотрудничества. Он признал, что при решении ряда вопросов страны иногда допускают " откаты".



Украинский разведчик рассказал о завидной жизни в Крыму



Ветеран боевых действий в Донбассе, бывший военный разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Рымарук заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, а жизнь на полуострове после воссоединения с Россией стала гораздо лучше. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Определено местонахождение пропавших в руднике «Мир» горняков



Успех ракетной программы КНДР связали с двигателями из Украины



Успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных моторных двигателей, произведенных расположенным в Днепре (бывший Днепропетровск) украинским заводом «Южмаш», следует из данным американских спецслужб. Согласно данным специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана, КНДР в течение последних двух лет сменила поставщика ракетных двигателей.

ФСБ задержала планировавших взрывы в Москве



Сотрудники ФСБ задержали террористов, которые готовили взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, передает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Малахов сделал официальное заявление



Телеведущий Андрей Малахов сообщил о беременности своей жены Натальи Шкулевой . Заявление Малахова опубликовал StarHit

Назван срок гибели человечества



Бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир (Daniel Whitmire) предположил, что человечество исчезнет через 100-500 лет. Статья исследователя опубликована в International Journal of Astrobiology, кратко о ней сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Пугачева теряет голос



Певица не связывает это с воздействием радиации. По ее словам, к ней ничего не пристает.