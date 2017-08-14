На Украине опровергли информацию о передаче КНДР оружия

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости . Украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов

"Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею", — цитирует слова Турчинова его пресс-служба.