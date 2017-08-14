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На Украине опровергли информацию о передаче КНДР оружия
КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Украинский военно-промышленный комплекс не поставлял оружие и военные технологии в Северную Корею, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш».
"Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею", — цитирует слова Турчинова его пресс-служба.
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