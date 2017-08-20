Sky: премьер Ирака объявил о начале освобождения города Талль-Афара

"Я говорю боевикам «Даиш» (арабское название группировки «Исламское государство» — прим. ТАСС), что у них нет иного выбора, кроме как сдаться или быть убитыми", — сказал он в транслировавшемся по местному телевидению обращении.

Штурм Талль-Афара, расположенного в 50 км к западу от Мосула и населенного преимущественно туркоманами, готовился долгое время. В преддверии наземной операции несколько дней назад иракские ВВС начали наносить там интенсивные удары по позициям террористов с целью уничтожения их оборонительных линий. В пятницу на подступы к нему была стянута крупная воинская группировка в составе подразделений иракской армии и проправительственных военизированных отрядов «Аль-Хашд аш— Шааби» (шиитское ополчение — прим. ТАСС), артиллерийские расчеты заняли позиции по периметру города. По некоторым данным, большая часть гражданского населения успела покинуть свои дома.

Об освобождении Мосула, являвшегося главным оплотом ИГ в стране, аль-Абади официально объявил 10 июля.