«Южмаш» ответил на обвинения в поставках техники КНДР

«Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются», — заявила пресс-служба концерна.





14 августа

В заявлении отмечается, что «Южмаш» выпускает на экспорт лишь один двигатель. Он предназначен для работы в открытом космосе, его использование на баллистических ракетах невозможно.14 августа газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что информацию о двигателях для баллистических ракет КНДР передавал украинский завод «Южмаш». В своём материале издание ссылается на ряд источников в американском разведсообществе и специалистов Международного института стратегических исследований (IISS). Секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сообщения о передаче информации о двигателях северокорейской стороне — это «провокация российских спецслужб».