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«Южмаш» ответил на обвинения в поставках техники КНДР
Представители украинского предприятия «Южмаш» заявили, что не имеют отношения к производству ракетных двигателей в КНДР. Текст заявления предприятия передаёт телеканал «Звезда».
«Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются», — заявила пресс-служба концерна.
В заявлении отмечается, что «Южмаш» выпускает на экспорт лишь один двигатель. Он предназначен для работы в открытом космосе, его использование на баллистических ракетах невозможно.
14 августа газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что информацию о двигателях для баллистических ракет КНДР передавал украинский завод «Южмаш». В своём материале издание ссылается на ряд источников в американском разведсообществе и специалистов Международного института стратегических исследований (IISS). Секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сообщения о передаче информации о двигателях северокорейской стороне — это «провокация российских спецслужб».
14 августа газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что информацию о двигателях для баллистических ракет КНДР передавал украинский завод «Южмаш». В своём материале издание ссылается на ряд источников в американском разведсообществе и специалистов Международного института стратегических исследований (IISS). Секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что сообщения о передаче информации о двигателях северокорейской стороне — это «провокация российских спецслужб».
В последние недели власти США и КНДР не прекращают обмениваться угрозами. В частности, 9 августа американский президент Дональд Трамп на фоне сообщений о разработке военными Северной Кореи ядерных боеголовок заявил, что американские вооружённые силы ответят на угрозы «огнём и яростью, каких мир еще не видывал». 10 августа власти КНДР пообещали нанести превентивный ракетный удар по американской базе на острове Гуам. По данным спецслужб США, Северная Корея на сегодняшний день обладает 60 ядерными зарядами.
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