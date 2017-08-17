Политстратег Трампа не исключил поражения в экономической войне с Китаем

США могут потерпеть поражение в экономической войне с Китаем, заявил главный политический стратег Белого дома Стивен Бэннон . «У нас экономическая война с Китаем», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на American Prospect.

По словам Бэннона, Пекин, не стесняясь, «говорит о том, что делает». Политстратег американской администрации полагает, что через 25-30 лет либо США, либо Китай станет «гегемоном». «И им окажутся они, если мы продолжим идти по этому пути», — заявил Бэннон, добавив, что для него «экономическая война с Китаем — это все».

Он призвал «маниакально сосредоточиться» на этом противостоянии, поскольку «переломного момента», по его мнению, следует ожидать через 5-10 лет, после которого США уже не смогут восстановиться, если «продолжат проигрывать» к этому времени.

