Заместитель министра Украины по вопросам беженцев Георгий Тука заявил, что Россия продает в Европу уголь, добытый в Донбассе. Об этом он сказал в эфире «5 канала», передает в четверг, 17 августа, « РИА Новости Украина».

«Каждое месторождение имеет свои определенные отличия по химическому составу. Но дело в том, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют тождественный химический состав», — отметил чиновник.

Тука высказал мнение, что следует изучать документы, по которым реализуется топливо.

В июле председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выступил с заявлением, что ДНР готова полностью обеспечить Украину углем.

В марте поставки угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса на Украину были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, которую устроили украинские националисты. Позднее в том же месяце официальный Киев ввел полную грузовую транспортную блокаду самопровозглашенных республик региона. С середины февраля на Украине действует режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита антрацита. Украинские власти обратились к другим поставщикам, в частности, к ЮАР.