СМИ: Успех ракетно-ядерной программы КНДР связан с украинскими двигателями

Успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных моторных двигателей, произведенных расположенным в Днепре (бывший Днепропетровск) украинским заводом «Южмаш», следует из данным американских спецслужб. Согласно данным специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований Майкла Эллемана, КНДР в течение последних двух лет сменила поставщика ракетных двигателей. Предположение о приобретении украинских двигателей дало бы ответ на вопрос, как Северная Корея настолько сильно преуспела в ракетных испытаниях после многих неудач, пишет New York Times

Аналитики, изучавшие фотографии осмотра руководителем КНДР Ким Чен Ыном новых ракетных двигателей, пришли к выводу, что конструкции похожи на те, что когда-то использовались в Советском Союзе. Те двигатели СССР были настолько мощными, что одна ракета могла перенести 10 термоядерных боеголовок между континентами.

Двигатели в настоящее время производятся только на нескольких бывших советских объектах. Эксперты сосредоточили свое внимание на ракетном заводе «Южмаш» в Днепре, который во время холодной войны производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую Р-36М. Этот же завод оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости.

После наступления кризиса на Украине «Южмаш» переживал тяжелые времена, и потому, по мнению экспертов, является одним из самых вероятных источников двигателей для Северной Кореи.

«Вероятно, эти двигатели прибыли с Украины. Возможно, незаконно. Сейчас нас интересует, сколько именно двигателей есть у Северной Кореи и действительно ли украинцы им помогают», — заявил Эллеман.

Он также напомнил, что шесть лет назад КНДР уже пыталась украсть секреты ракетного производства на украинском заводе, и не исключает, что теперь в условиях хаоса на Украине Пхеньян снова попытался это сделать.