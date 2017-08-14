Главные события у вас в почте
Власть не смогла заставить украинцев говорить на мове
Жители Украины не стали говорить больше на украинском. За 25 лет процент тех, кто перешел на мову, вырос только на пять процентов. Население Украины так и не стало больше говорить на украинском языке, несмотря на проводимую властью политику. Об этом в интервью журналу Новое время заявила социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина. Так, за 25 лет всего на пять процентов в стране выросло число тех, кто использует мову. По словам эксперта, в 1992 году преимущественно на украинском языке говорили 37 процентов жителей в стране, а в 2016-м 42 процента. Социолог также предостерегла власть от насилия в вопросе украинизации. По мнению Бекешкиной, так можно настроить людей против украинского. Ирина Фарион после ее скандального визита в детский сад, (где она детям с русскими именами посоветовала уезжать в Московию прим. ред.) на выборах 2012 года, я думаю, пару процентов Партии регионов принесла Так нельзя. Даже с точки зрения успеха того, чего ты хочешь достичь. Нужно выбирать нужные средства. Так можно только настроить против украинского языка, — указала социолог. По ее словам, заставить людей говорить по-украински невозможно, нужно формировать массовую культуру на этом языке. Нужна украинская (писательница Дарья прим. ред.) Донцова. То, что люди читали бы на пляже. Детективные телесериалы нужно делать убойные. Чтобы не российские смотрели, а украинские, — отметила Бекешкина. Кроме того, социолог рассказала, что среди жителей Украины превалируют экономические страхи: население боится роста цен и невыплат зарплат и пенсий.
Оставить комментарий