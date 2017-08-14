Мог ли СССР просуществовать до 21 века?

Издание пишет, что большинство советских граждан желало сохранения СССР в том или ином виде. Для этого нужна была иная парадигма управления и более решительный правительственный аппарат. Однако в конце 1980-х недоверие советского населения к партийным лозунгам и управлению достигли пика. Это одна из причин, почему Коммунистическая партия Советского Союза не смогла начать либерализацию экономики СССР, сохранив при этом твердый контроль над политической идеологией. Кроме того, помешали сепаратистские движения в Прибалтике и на Кавказе, а также августовский путч, который окончательно покончил с дальнейшими попытками реформировать страну. «Вероятно, сохранить Советский Союз было невозможно, учитывая обстоятельства, в которых оказалась страна к концу 1980-х», — резюмирует издание.

США превращают Украину в биологическую бомбу

США расширяет сеть военных биологических лабораторий в бывших республиках СССР, которые работают в секретном режиме и не обязаны подчиняться местным властям. Как пишет Печат , с 2014 по 2017 год на Украине было построено 15 таких лабораторий. В них работают исключительно американцы, а финансируются они полностью из бюджета Министерства обороны США

Издание пишет, что самая большая угроза — это «утечка» вирусов или бактерий из лаборатории и появление болезней, которых прежде не было и от которых у человечества нет лекарств. Эти лаборатории опасны для России, Белоруссии, Молдавии, Приднестровья, стран Европейского Союза . Сейчас известно, что Украину уже постигло несколько эпидемий (до 2009 года их не было). Кроме того, медики США создали генетически модифицированный вирус птичьего гриппа, который может передаваться от человека к человеку. Европейскому Союзу пришлось потратить миллионы евро на защиту населения, причем вакцины закупались у американских компаний. Также издание считает, что США используют разработанные вирусы в политических целях. Именно вирусы спровоцировали смерть покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса , заразив его «персональным» смертоносным вирусом, пишет автор.

Современные рабы повсюду

В современной Великобритании существует параллельный мир, где жестокие банды повсеместно эксплуатируют «социально незащищенных людей», обращаясь с ними, как с рабами. Об этом пишет The Times со ссылкой на заявление представителей Британского национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Отмечается, что жертвы эксплуатации часто живут у всех на виду. Это может быть прислуга в соседнем доме, которую тайно продали, работница маникюрного салона, мойщик машин из местного гаража. Уилл Керр, директор отдела NCA по делам социально уязвимых людей призвал граждан высматривать приметы современного рабства и сообщать о своих подозрениях в полицию. Среди таких признаков — травмы и симптомы стресса, поношенная одежда, особенности поведения, когда человек опускает взгляд или неохотно разговаривает с незнакомыми людьми.

Зачем человеку летать в космос?

Большинство ученых не видят особого интереса в обитаемых космических полетах, однако подобных проектов становится все больше, как со стороны НАСА , так и со стороны Китая и частных компаний, пишет Le Monde . Зачем лететь на Марс? Из спортивного интереса, как заявил в 1988 году Юбер Кюрьен, один из основателей европейской космической программы.

Отмечается, что отправка человека в космос стала побочным продуктом колоссальной военной программы. А завоевание Луны имело в первую очередь политическое и символическое значение. Современное объяснение мотивации обитаемых полетов следует искать в докладе Национального совета научных исследований США «Пути исследования» за 2014 год. В этом документе отмечаются такие причины, как экономические и технологические последствия, национальная безопасность и оборона, национальный статус и международные отношения, образование и вдохновение, наблюдение и исследования, выживание человечества, распространение людских устремлений в масштабе планеты. Однако, как пишет издание, ни одна причина сама по себе не оправдывает продолжение обитаемых космических полетов.

Российские спортсмены не отдают медали, как требует МОК

Российские спортсмены оказались в центре допингового скандала, из-за чего достижения многих олимпийцев признаны недействительными. Однако, как пишет Die Zeit , спортсмены не спешат возвращать свои медали и другие награды, несмотря на требования МОК.

Так, из 23 олимпийских медалей российская Федерация лёгкой атлетики вернула лишь три и один диплом. Отмечается, что спортсмены либо считают себя несправедливо обвиненными и прямо заявляют, что не намерены отдавать заслуженные награды, либо находят отговорки и тянут время. Некоторые из олимпийцев ожидают ответа на свои официальные жалобы или не могут разобраться с трудностями, возникшими в связи с необходимостью транспортировки наград.