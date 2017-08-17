В украинских городах не осталось ни одного памятника Ленину

На Украине снесены все известные властям памятники Владимиру Ленину. Об этом в четверг отчитался глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

В интервью изданию «Лига» он отрапортовал: «Демонтированы 2389 памятников, из них 1320 памятников Ленину. По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной».

При этом Вятрович все же уточнил, что какие-то памятники могут еще оставаться в некоторых украинских селах либо на предприятиях. «Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения», — цитирует главу института национальной памяти ТАСС

По его словам, все гипсовые Ленины были уничтожены, так как не представляют для Украины ценности. А вот бронзовые бюсты, отметил Вятрович, могли быть переплавлены.

И все же один памятник Ленину в Киеве, видимо, останется. Вятрович проинформировал журналистов, что на территории ВДНХ в украинской столице в конце 2017 года может появиться музей «монументальной пропаганды СССР». Там украинцам будет разрешено взглянуть на фигуру вождя мирового пролетариата.