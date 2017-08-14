Северокорейские власти вызвали своих послов на совещание в Пхеньян

ТОКИО, 14 авг — РИА Новости Иван Захарченко . Власти КНДР вызвали своих послов в крупнейших странах мира на совещание дипломатов в Пхеньян на фоне усиления международных санкций и нажима на северокорейское государство в связи с наращиванием его ядерного и ракетного потенциала, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

"В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава", — приводит агентство слова источника в южнокорейском правительстве.

По данным агентства, в частности, в совещании участвуют посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.

Как отмечает Рёнхап, такие совещания проводятся в КНДР ежегодно.

Северная Корея опасается угрозы со стороны США и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН

Последний блок санкций, согласно принятой 5 августа резолюции СБ ООН, включает в себя ряд жестких мер, в том числе запрет на закупку у КНДР угля, железной руды и морепродуктов. В Пхеньяне эта мера была расценена как нарушение суверенитета страны.