Поезд «Львов - Москва» стал лидером по вывозу украинцев в Россию

В первом полугодии лидером по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в Россию стал поезд «Львов — Москва», на котором границу пересекло 87 тыс. пассажиров, сообщает «Украинская железная дорога». Всего в российском направлении за первые шесть месяцев 2017 года выехало 424,6 тыс. пассажиров, въехало — 434 тыс. Причем если въехали на Украину поездом Москва — Львов 87,3 тыс. человек, то поезд «Киев — Москва» вывез из страны 64,2 тыс. пассажиров, а въехали на нем на Украину всего 48,6 тыс. человек, сообщает «Страна.ua».

Также между Россией и Украиной курсируют поезда «Киев — Санкт-Петербург», «Одесса — Москва», «Николаев — Москва», «Днепр — Москва», «Харьков — Москва», «Хмельницкий — Москва», также работают проходящие через территорию Украины поезда «Кишинев — Москва» и «Кишинев — Санкт-Петербург».

Отметим, что после начала конфликта в Донбассе именно Россия стала главным направлением для миграции украинцев. Так, по данным УВКБ с января 2014 года попросили убежища в России 427,24 тыс. граждан Украины. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, число граждан Украины, которые мечтают эмигрировать, продолжает расти.