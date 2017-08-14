Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию продолжить развитие двустороннего сотрудничества. Он признал, что при решении ряда вопросов страны иногда допускают «откаты».

Александр Лукашенко напомнил, что у России и Белоруссии есть «задолженность перед обществом» — создание Союзного государства. «Мы здорово здесь потеряли, на многих направлениях нам надо двигаться», — заявил белорусский президент. «Самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускам откаты», — цитирует его телеканал «Россия 24».

По мнению Лукашенко, при двустороннем сотрудничестве важно не допустить дальнейшего регресса, «а потихонечку двигаться вперед, ведь процесс пошел». Он напомнил, что в прошлом у россиян и белоруссов были равные права, и оба государства гордились этим.

"Сегодня начинаем шалить на границе: пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары, люди из третьих стран только через третьи пункты пропуска", — отметил белорусский президент. «То есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться», — подчеркнул он.

Напомним, отношения между Россией и Белоруссией ухудшились после 1 февраля 2017 года, когда директор ФСБ Александр Бортников предложил установить пограничной зоны между двумя странами. В законопроекте ведомства сообщалось, что подобные меры помогут усилить охрану государственной границы России и позволят проводить «мероприятия по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов».

Вскоре после принятия приказа Александр Лукашенко обвинил Кремль в издевательском отношении к Минску, раскритиковав создание пограничной зоны и введение проверок товаров, поставляемых из Белоруссии в Россию. Позднее он и вовсе заявил, что Москва не готова к созданию Союзного государства.