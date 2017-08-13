Названа дата отречения Елизаветы II от престола

Британская королева Елизавета готовится отречься от престола и сделать старшего сына принца Чарльза своим преемником, сообщает издание The Mirror со ссылкой на источники, близкие к Букингемскому дворцу. Являющаяся самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании 91-летняя королева Елизавета поделилась со своим ближним кругом планами передать корону к 95 годам.

Пресс-секретарь королевской семьи Роберт Джобсон сообщил, что подготовка к передаче власти уже идет полным ходом, и администрации передано распоряжение ускорить реализацию Закона о регентстве от 1937 года. Он регламентирует передачу монаршьей власти в стране.

«Я говорил с несколькими высокопоставленными придворными, которые ясно дали понять, что подготовка к передачи власти продвигается вперёд», — сообщил Джобсон.

По его словам, передача власти принцу Чарльзу вполне реальна. Закон позволяет передать власть старшему сыну королевы еще при ее жизни.

«Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, переход власти будет плавным», — сказал Джобсон.