Лукашенко увидел опасность в восстановлении погранзон на границе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об опасности восстановления погранзон на границе с Россией. По его словам, у Москвы и Минска есть задолженность перед народом по договору о Союзном государстве. Восстановление погранзон, по мнению Лукашенко, это движение назад.

Восстановление пограничных зон между Россией и Белоруссией является опасным. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на белорусского президента Александра Лукашенко.

По его словам, у России и Белоруссии есть задолженность перед обществом по договору о Союзном государстве. По некоторым пунктам Лукашенко видит движение назад.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем шалить на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают себя вести непонятно как, блокируют товары. Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска — то есть недоверие уже к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что наши страны не должны допустить отката, а по ряду направлений «потихонечку двигаться вперед».